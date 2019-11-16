Karaköy'de genç kızı darp eden kadın adliyeye sevk edildi

Karaköy'de dün meydana gelen olayda yolda arkadaşıyla yürüyen G.İ.'nin yanından geçen bir kadın, genç kızı darp etmişti.
Gözaltına alınan şüpheli ifadesi için Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. Buradaki, işlemleri tamamlanan kadın, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, adliyeye sevk edildi.
Babasıyla çektiği videodan sonra, başına gelmeyen kalmadı!Konya'da yaşayan güzellik uzmanı Özlem Bademci (26), fıtık ameliyatı olan babasını ile çektiği videoyu, kısa video platformu üzerinden paylaşınca, kendisini hemşire zannedenlerin tepkisiyle karşılaştı. Bademci, hakkında gerçeği yansıtmayan haber ve sosyal paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.