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16.11.2019 - 11:16 | | DHA

Karaköy'de genç kızı darp eden kadın adliyeye sevk edildi

İstanbul, Karaköy'de yolda yürüyen G.İ.'yi darp eden kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Karaköy'de genç kızı darp eden kadın adliyeye sevk edildi

Karaköy'de dün meydana gelen olayda yolda arkadaşıyla yürüyen G.İ.'nin yanından geçen bir kadın, genç kızı darp etmişti.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi için Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. Buradaki, işlemleri tamamlanan kadın, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, adliyeye sevk edildi.

Karaköyde genç kızı darp eden kadın adliyeye sevk edildi

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