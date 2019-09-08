Karakterlere ışık veren sanatçı: Ken Billington

Bu sezon açılışını 11 Eylül 21.00’de Zorlu PSM’de yapacak Sertab’ın Müzikali’nin ışık tasarımını Broadway’den Tony Ödüllü Ken Billington üstlenecek. Klasikleri, yenileri, heyecanı, hevesi ve sevgisiyle sezon boyunca izleyiciyle buluşacak müzikalde Erener’in tecrübesi ve sesiyle, Beyhan Murphy’nin yenilenen koreografisine, 1967’den bugüne 200’den fazla Broadway oyununun ışık tasarımını üstlenen Billington’ın ışık şovu eşlik edecek. Bu eşsiz müzikal öncesinde Billington, merak edilenleri yanıtladı.

Bu mesleğe karar verdiğiniz ilk anı hatırlıyor musunuz?

Evet, çok net hatırlıyorum. Dokuz yaşındaydım ve bir okul müsameresi için ışıkları ayarlıyordum. Seyirci, sahne sonundaki kararmayı alkışladı. Bunu sevdim ve o günden beri yapıyorum.

Bir hikâye anlatmak için ışığı ne şekilde kullanıyorsunuz?

Her performans birbirinden farklıdır; bunun bir oyun, müzikal, opera ya da konser olması da bir şey değiştirmez. Her birinin seyirciye anlatmasına yardım edecek bir çizgisi vardır. İzleyiciyse bunun ışıklandırma olduğunun farkına varmaz.

Işıklandırmayla karakterlerin kötü görünmesine engel olur ve onları korursunuz.

Kariyerinizde unutamadığınız bir anınız var mı?

Fazlasıyla var. Broadway’de ilk ışık verdiğim ‘Chicago’yu muhteşem yönetmen Harold Prince ile yapmıştık ve Tony Ödülü kazanmıştık. Stephan Sondheim’in 1979’daki ‘Sweeny Todd’ müzikali de 20’nci yüzyılın en iyi 10 müzikali arasında yer almıştı.

Broadway’de 200’den fazla oyuna ışık tasarımı yapmış bir sanatçı olarak, rolünüzü nasıl tanımlarsınız?

Benim temel rolüm, aktörlere ışık vererek, oyunun seiyrci tarafından ‘görünüp, anlaşılmasını’ sağlamak. Göstermek istediğiniz noktaları öne çıkarıp, belli yerleri de göstermemek. Ayrıca izleyeni, günün, yılın ya da mevsimin belli bir vaktine doğru yolculuğa çıkarmak...

‘Her şey beni Sertab’ın Müzikali’ne itti’

Sertab Erener ile tanışmanız nasıl oldu ve çalışmaya nasıl karar verdiniz?

Bana ‘Sertab’ın Müzikali’nin ışıklandır-masıyla ilgilenip ilgilenmeyeceğim soruldu. Onay vermeden önce dersime çalışmam gerekiyordu. Gördüğüm, okuduğum ve duyduğum her şey beni bu şovda yer almaya itti. İnternet üzerinden tanıştık.

11 Eylül’deki gösterim öncesinde provalar için Türkiye’ye geldiğimde görüşeceğiz.

Müzikal öncesi Sertab Erener’le çalışma temponuz nasıl olacak?

Bir ışıklandırmadan çok daha fazlasını yapıyorum; sahneler arası geçişlerle ilgileniyorum, gösterimle, kostümlerle ve bir performansta yer alan diğer her şeyle... Ben, Sertab ve koreograf Beyhan Murphy, en iyi şovu yaratabilmek için birlikte çalışacağız. İstanbul’a daha önce hiç gelmedim. Ama geleceğim günü dört gözle bekliyorum.

‘Sertab’ın Müzikali’ iki yıldır en popüler etkinliklerden biri... Bu sezon Zorlu PSM’de yer alacak bu şova ne gibi yenilikler ekleyeceksiniz?

İzleyenlerin, şovun akışını, mood’unu ve duyguları anlamalarına yardımcı olacağıma inanıyorum. Müzikal, şu haliyle zaten çok başarılı ama ben de belki seyirci açısından yüzde beşlik bir katkı daha sağlarım.