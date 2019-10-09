Karakuş: Harekât sorunsuz başlar

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki terör örgütü PYD/YPG’yi temizlemek için planladığı sınır ötesi operasyonun başlaması an meselesi. TSK birliklerinin operasyon için hazırlıkları devam ederken, Pentagon, “Türkiye Suriye’de hava görev emrinden çıkarıldı” açıklamasını yaptı. Emekli havacı Korgeneral Karakuş, Türkiye’nin hava görev emrinden çıkarılmasının ne anlama geldiğini Milliyet’e değerlendirdi:



‘Bizi etkilemez’



“Türkiye kendi imkanları ile insansız hava araçları (İHA) ve keşif uçakları başta olmak üzere aldığı bilgilerle Afrin harekâtında olduğu gibi harekâtı yürütecek. Hava Kuvvetleri’ne gelecek bilgilerin sınırlandırılması Türkiye’yi etkilemez. Birkaç aydır bölgede yapılan uçuşlardan elde edilen bilgilerden de yola çıkılarak harekât sorunsuz başlar. F-16 uçaklarımızın bir kısmı keşif uçağı olarak görev yapıyor. Trump, ‘Bizim görüştüğümüz kısmı aşarsanız, size iktisadi sıkıntı yaratırım’ baklasını ağzından çıkardı. Harekatın sınırlarının büyümemesi için söylenmiş sözler bunlar, bizim için bir önemi yok. İstihbaratımız tam, harekâta hazırız.”



İHA’ların bölgede sürekli uçuş gerçekleştirildiğini belirten Karakuş, “Teknik koordinasyon, merkezler arası irtibatla veya aynı harekat merkezindeki bilgilerle sağlanacak. Aynı bölgede uçuşlar yapılırken birbirini etkilememesi, çarpışmanın engellenmesi veya uçak düşürmeler olmasın diye teknik koordinasyona ihtiyaç var” dedi.



‘3-4 kritik noktadan kontrolü sağlarız’



Harekâtı Türkiye’nin diplomasi başarısı olarak nitelendiren emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin de, Milliyet’e şu değerlendirmeyi yaptı: “ABD Türkiye’nin ısrarından sonra operasyonu kabul etmek zorunda kaldı. Operasyonun belli sınırlamalarının olduğunu görüyoruz. Bölgeye girildikten sonra 3 veya 4 kritik noktada üs kurarak bölgenin kontrolünü sağlayacaktır. Türkiye’nin çok büyük bir direnç ile karşılaşmadan ilerleyeceğini öngörüyorum. Türkiye, birinci aşamada YPG’yi güneye, Deyrizor bölgesine itmeye başlayacak ve kritik bölgeleri ele geçirecektir. Bölge temizlendikten sonra, Suriyeli sığınmacıların bu bölgelere geri dönmesi sağlanacak. Diğer aşamalarda güneye sürülen terör unsurlarının ağır silahlarının ellerinden alınarak etsizleştirilmesini sağlamak. Yürütülen diplomasiyle de görebiliriz ki, operasyon bölgedeki barışı sağlamak amacıyla, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyularak yürütülecek.”