30.10.2019 - 16:31 | | İHA
Karaman’da kamyonetin çarptığı lise öğrencisi ağır yaralandı
Karaman’da ekmek taşıyan kamyonetin çarptığı 15 yaşındaki lise öğrencisi ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Elmaşehir Mahallesi 2240. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.B. (19) yönetimindeki 67 UA 314 plakalı ekmek kamyoneti, yolun karşısına geçmeye çalışan lise 2. sınıf öğrencisi İlker G.’ye (15) çarptı. Ekmek arabasının çarptığı çocuk 20 metre ileri savrularak ağır yaralandı. İlker G. çevredekilerin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Pilot: Pist başından tilki geçtiSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı?nı kullanan bir yolcu uçağının pilotunun tilki görmesiyle ilgili yaptığı anonsun ses kaydı ortaya çıktı. Pilotun, ?06 pist başından güneye bir tane tilki geçti, bilginiz olsun.Şu anda güneydeki kulübeler civarına doğru gidiyor? anonsu dikkat çekti.