03.12.2019 - 19:36 | | AA
Karar verilmişti... Hepsi yıkıldı
Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki yaylalarda kaçak yapılan 8 binanın yıkıldığı bildirildi.
Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, Akçaabat ilçesinde imara aykırı yapıldığı tespit edilen yapılar için yıkım kararı verildiği belirtildi.
Karar üzerine ekiplerin harekete geçtiği aktarılan açıklamada, ilçeye bağlı Akpınar Mahallesi yaylalarında 5, Dörtyol Mahallesi'ne bağlı Erikli Yaylası'nda 2 ve Bela Yaylası'nda da 1 kaçak yapının yıkıldığı kaydedildi.
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.