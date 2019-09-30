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30.09.2019 - 19:13 |

Karate Kid filmi konusu nedir? Karete Kid filmi oyuncu kadrosu

Yönetmenliğini Harald Zwart'ın üstlendiği ve başrolünde dünyaca ünlü oyuncu Jackie Chan'in yer aldığı Karate Kid filmi, bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Peki 2010 yılında gösterime giren ve büyük ilgi gören Karate Kid filmi konusu nedir? İşte hem bu sorunun yanıtı hem de Karate Kid filmi oyuncu kadrosu...

Karate Kid filmi konusu nedir? Karete Kid filmi oyuncu kadrosu

KARATE KID FİLMİ KONUSU NEDİR?

Efsanevi seksenli yıllar kült yapımlarından The Karate Kid'e Jackie Chan esintili yeni bir yorum getiriliyor 2010 yapımı Karete Çocuk filmiyle. Dre, Detroit’in en klas çocukları arasındayken çok farklı bir memlekette yeni bir hayat kurmak zorunda kalmıştır. Popüler bir Amerikan çocuğu olabilecekten; annesinin (Taraji P. Henson) kariyeri ikisinin de yolunu Uzak Asya'ya, Çin’e götürür. Başlangıçta arkadaş edinme konusunda zorluk çeken kahramanımız, zamanla sınıf arkadaşı Mei Ying’e yakınlık hisseder ve şanslıdır ki Ying de ona karşı boş değildir. Sorun şu ki kültürler arasındaki uçurum böyle bir arkadaşlığı olanaksız kılmaktadır. Daha da kötüsü, sınıfın kabadayısı olan Cheng, Dre’ye düşman olup kahramanımıza nefes aldırmamaya yeminlidir. Dre yalnızca yüzeysel derecede karate bilmektedir; kung fu diyarında, Cheng ise karateci kahramanımıza aman vermez ve onu acımasızca yere yapıştırır. Farklı bir diyarda, yabancı bir ülkede yalnız olduğunu hisseden Dre’nin, tamirci Bay Han (Jackie Chan) dışında konuşacağı kimsesi yoktur. Aslında bir kung fu ustası olan Bay Han ve Dre birlikte çalışmaya başlayarak bir dostluğa adım atar ve kung fu turnuvasında Cheng’le son bir karşılaşmaya doğru ilerlerler. Han, Dre’ye kung fu’nun yumruk ve savuşturmayla değil, olgunluk ve sükunetle ilgili olduğunu anlatırken, Dre de kabadayılarla yüzleşmenin, hayatının dövüşü olacağını öğrenir.

KARATE KID FİLMİ OYUNCULARI

Jaden Smith - Dre Parker

Jackie Chan - Mr. Han

Taraji P. Henson - Sherry Parker

Wenwen Han - Meiying

Rongguang Yu Rongguang Yu - Master Li

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