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06.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Karayolları’nın yeni kar araçları hizmette

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ‘Karla Mücadele ve Yol Bakım Makinelerinin Hizmete Alım Töreni’ne katıldı.

Karayolları’nın yeni kar araçları hizmette

Bakan Turhan, bu yıl 258 makine ve 133 ekipman olmak üzere toplam 391 aracı kara yollarına kazandırdıklarını belirterek, “Satın alınan bu makine ve ekipmanların yüzde 66’sı yerli imalattır. Bunların da bedeli 98 milyon liradır. Son alımlarla Genel Müdürlüğümüz, 5 bini hareketli makine olmak üzere toplam 12 bin 822 makine ve ekipmanla hizmet verir hale geldi” dedi. 

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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