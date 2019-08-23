Karayoluna bisiklet şeritleri yapılacak
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı’nın, “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu” toplantısının karar metnine göre, karayollarında bisiklet kullanımını özendirmek için yollara bisiklet şeritleri kurulacak ve diğer taşıt sürücüleri bisikletli sürücüler konusunda bilinçlendirilecek. Anaokullarında trafik eğitimi zorunlu olarak verilecek. Verilen eğitim sahada uygulamalı olarak gösterilecek.
Özendirilecek
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, geçtiğimiz aylarda, “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu” toplantısı gerçekleştirmişti. Kurulun karar metninde yer alan önemli başlıklar şöyle:
- Karayollarında bisiklet kullanımı özendirilecek. Bunu desteklemek için bisiklet şeritleri ve diğer altyapı unsurları kurulacak ve diğer taşıt sürücüleri bisikletli sürücüler konusunda bilinçlendirilecek.
- Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı istasyonlarda çalışan ambulans sürücülerinin ehliyetleri üzerinde herhangi bir engel olup/olmadığı bilgisinin güncel olarak takibi açısından Sağlık Bakanlığı Asos sistemi ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında entegre sistem çalışmaları başlatılacak.
- Anaokullarında trafik eğitimi zorunlu olarak verilecek. Verilen eğitim sahada uygulamalı olarak gösterilecek.
Zorunlu olacak
- 9. sınıflarda verilen seçmeli trafik dersleri zorunlu hale getirilecek.
- Takograf kullanımı, belediye ve mücavir alanları içerisinde zorunlu hale getirilecek.
- Tüm ışıksız okul ve yaya geçitlerinde yayanın ilk geçiş hakkına sahip olması nedeniyle, mevcut yaya geçitleri, yapılan kanuni değişiklik doğrultusunda yolun yapım ve bakımından sorumlu olan kuruluşlar tarafından iyileştirilecek.
- “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” kampanyası kapsamında emniyet kemerinin kullanılmasının artırılmasına, hız ihlallerinin ve araç kullanırken cep telefonu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar yapılacak.
- Karayollarındaki yatay ve düşey trafik işaretlemelerinin görünürlüğü, konumu ve standartlara uygunluğu hususunda yaşanan eksiklikler giderilecek.