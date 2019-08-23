Karayoluna bisiklet şeritleri yapılacak

Özendirilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, geçtiğimiz aylarda, “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu” toplantısı gerçekleştirmişti. Kurulun karar metninde yer alan önemli başlıklar şöyle:

- Karayollarında bisiklet kullanımı özendirilecek. Bunu desteklemek için bisiklet şeritleri ve diğer altyapı unsurları kurulacak ve diğer taşıt sürücüleri bisikletli sürücüler konusunda bilinçlendirilecek.

- Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı istasyonlarda çalışan ambulans sürücülerinin ehliyetleri üzerinde herhangi bir engel olup/olmadığı bilgisinin güncel olarak takibi açısından Sağlık Bakanlığı Asos sistemi ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında entegre sistem çalışmaları başlatılacak.

- Anaokullarında trafik eğitimi zorunlu olarak verilecek. Verilen eğitim sahada uygulamalı olarak gösterilecek.

Zorunlu olacak

- 9. sınıflarda verilen seçmeli trafik dersleri zorunlu hale getirilecek.

- Takograf kullanımı, belediye ve mücavir alanları içerisinde zorunlu hale getirilecek.

- Tüm ışıksız okul ve yaya geçitlerinde yayanın ilk geçiş hakkına sahip olması nedeniyle, mevcut yaya geçitleri, yapılan kanuni değişiklik doğrultusunda yolun yapım ve bakımından sorumlu olan kuruluşlar tarafından iyileştirilecek.

- “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” kampanyası kapsamında emniyet kemerinin kullanılmasının artırılmasına, hız ihlallerinin ve araç kullanırken cep telefonu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

- Karayollarındaki yatay ve düşey trafik işaretlemelerinin görünürlüğü, konumu ve standartlara uygunluğu hususunda yaşanan eksiklikler giderilecek.