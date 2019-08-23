MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKarayoluna bisiklet şeritleri yapılacak
23.08.2019 - 08:09| AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU / Ankara

Karayoluna bisiklet şeritleri yapılacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı’nın, “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu” toplantısının karar metnine göre, karayollarında bisiklet kullanımını özendirmek için yollara bisiklet şeritleri kurulacak ve diğer taşıt sürücüleri bisikletli sürücüler konusunda bilinçlendirilecek. Anaokullarında trafik eğitimi zorunlu olarak verilecek. Verilen eğitim sahada uygulamalı olarak gösterilecek.

Karayoluna bisiklet şeritleri yapılacak

Özendirilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, geçtiğimiz aylarda, “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu” toplantısı gerçekleştirmişti. Kurulun karar metninde yer alan önemli başlıklar şöyle:

- Karayollarında bisiklet kullanımı özendirilecek. Bunu desteklemek için bisiklet şeritleri ve diğer altyapı unsurları kurulacak ve diğer taşıt sürücüleri bisikletli sürücüler konusunda bilinçlendirilecek.

- Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı istasyonlarda çalışan ambulans sürücülerinin ehliyetleri üzerinde herhangi bir engel olup/olmadığı bilgisinin güncel olarak takibi açısından Sağlık Bakanlığı Asos sistemi ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında entegre sistem çalışmaları başlatılacak.

- Anaokullarında trafik eğitimi zorunlu olarak verilecek. Verilen eğitim sahada uygulamalı olarak gösterilecek.

Zorunlu olacak

- 9. sınıflarda verilen seçmeli trafik dersleri zorunlu hale getirilecek.

- Takograf kullanımı, belediye ve mücavir alanları içerisinde zorunlu hale getirilecek.

- Tüm ışıksız okul ve yaya geçitlerinde yayanın ilk geçiş hakkına sahip olması nedeniyle, mevcut yaya geçitleri, yapılan kanuni değişiklik doğrultusunda yolun yapım ve bakımından sorumlu olan kuruluşlar tarafından iyileştirilecek.

- “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” kampanyası kapsamında emniyet kemerinin kullanılmasının artırılmasına, hız ihlallerinin ve araç kullanırken cep telefonu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

- Karayollarındaki yatay ve düşey trafik işaretlemelerinin görünürlüğü, konumu ve standartlara uygunluğu hususunda yaşanan eksiklikler giderilecek.

 

Korku dolu anlar! 2 çocuğuyla yola savrulduAntalya'nın Alanya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla attı. Kazada otomobili kullanan anne ve 2 çocuğu ile yanlarında bulunan 1 kişi, yola savrularak, yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

23 yaşındaki genci öldürdü duruşmada başsağlığı diledi!

23 yaşındaki genci öldürdü duruşmada başsağlığı diledi!

Otomobil TIR'a çarptı: Anne ve oğlu öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı!

Otomobil TIR'a çarptı: Anne ve oğlu öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı!

104 kişiyi dolandıran fuhuş çetesi adliyede!

104 kişiyi dolandıran fuhuş çetesi adliyede!

Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman sona erecek?

Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman sona erecek?

Sıradaki Haber