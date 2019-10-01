Kardeş Çocukları fragman! Yıldırım'dan Ümran'a büyük adım...

Salı akşamları yayınlanan Kardeş Çocukları dizisi 20. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de STAR TV'de...

KARDEŞ ÇOCUKLARI 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ümran, Lebriz ve Yıldırım arasında yaşananların duygusal sarsıntısını atlatamadan hayatlarındaki Adnan gerçeğiyle yüz yüze kalır. Adnan’ın Ümran’ın peşine düşmesi karşısında Yıldırım’ın gösterdiği şiddetli tepkiyle birlikte, Adnan’ın tüm dikkati artık Ümran’ın üzerindedir. Ümran, Hayat’ı tehlikeden uzaklaştırmaya çalışırken Hayat annesine olan tepkisi yüzünden Harmancı’da çalışmaya devam etmeye kararlıdır. Ümran ve Umay bu kez de Adnan tehlikesi yüzünden karşı karşıya gelirken diğer yanda, Umay’ın büyük sırrının peşinde olan Reşat, Hayat’tan şüphelenmeye başlar. Hayat’ın Harmancı inadı, Savaş’la da aralarında büyük mesele haline gelir. Hayat’la ilgili şüphelerinin peşinden giden Reşat, Hayat’ın Umay’ın kızı olduğunu öğrenir ve Umay’ın ipini çekmek için harekete geçer.

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