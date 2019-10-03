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03.10.2019 - 10:09 |

Kardeş Çocukları neden final yapıyor? 21. yeni bölüm fragmanı

Kardeşi Çocukları 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Yıldırım, Hayat'ın kendi kızı olduğunu öğreniyor. Hayat ile Savaş aşkı alevleniyor. Öte yandan dizi 21. bölümünün ardından final yapacak.

Kardeş Çocukları neden final yapıyor? 21. yeni bölüm fragmanı

Kardeş Çocukları 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeş Çocukları yeni bölümde Ümran, Yıldırım'a "Hayat senin kızın" diyor. Bunu duyan Yıldırım şok geçirirken Hayat'ın nasıl bir tepki vereceği merak ediliyor. Savaş ile Hayat aşkı alevleniyor. Umay, Ümran'ı kızdırmaya çalışırken dizi bu bölümle birlikte ekranlara veda edecek.

KARDEŞ ÇOCUKLARI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kardeş Çocukları'nın neden final yaptığı hakkında henüz kanal veya yapımcılardan yapılan bir açıklama yok. Dizinin reyting sonuçlarında istediği başarıyı elde edemediği için final yaptığı tahmin ediliyor.

Okul yolunda tehlikeli yolculuk!Bursa’da bir baba, okula götürdüğü 3 çocuğunu kullandığı motosikletin arkasına 1 çocuğunu ön tarafa oturttu. Okul çantalarına yer bulamayan baba çantaları direksiyona asarak yolculuk yaptı.
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