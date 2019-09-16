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16.09.2019 - 02:42 | | İHA

Kardeş dehşeti! Ailesini bir saniye bile düşünmedi

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bilinmeyen bir sebeple ağabeyine sinirlenen şahıs evde akrabaları bulunurken ateşe verdi.

Kardeş dehşeti! Ailesini bir saniye bile düşünmedi

Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Zümrüt 4 Sitesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre adı öğrenilmeyen şahıs iddiaya göre, ağabeyine annesi ve babasına bakmak için teklifte bulundu. Ağabeyi anne ve babasına kendisi bakacağını ve kendi evinde kalacağını söyleyince şahıs tehdit ederek ya anne ve babasını kendisine vereceğini ya da evini ateşe vereceğini söyledi.

Kardeş dehşeti Ailesini bir saniye bile düşünmedi

Ağabey, anne ve babasını kardeşine vermeyince gece saatlerinde şahıs elinde yanıcı madde ile ağabeyinin evine gelerek içeride bulunan aileyi aldırış etmeden kapıyı ateşe vererek kaçtı. Evin yandığını gören aile can havliyle balkona çıkarak yardım çığlıkları attı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Sağlık ekiplerine sevk edildi. Alevler kısa sürede söndürülürken binada bulunan komşulardan 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Kardeş dehşeti Ailesini bir saniye bile düşünmedi

Komşular sorumlu tuttu tartışma başladı

Komşular aile problemi nedeniyle az kalsın kendi canlarından olacağını söyleyerek aile ile tartıştı. Kısa süreli tartışma güvenlik güçlerinin araya girmesiyle son buldu. Öte yandan ağabey şikayette bulunurken güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatarak kaçan şahısı yakalamak için operasyon başlattı.

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