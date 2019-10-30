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30.10.2019 - 16:41 | | DHA

Kardeşi ve kuzenine dehşeti yaşattı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Kasım Y. (33), tartıştığı kardeşi ve kuzenini taşla vurarak yaraladı.

Kardeşi ve kuzenine dehşeti yaşattı!

Olay, İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Samyeli Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan ve ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan Kasım Y.’nin iddiaya göre, psikolojisi bozuldu. Sokaktan aldığı taşı odasındaki çekmeceye koyan Kasım Y., bilinmeyen bir sebepten dolayı kuzeni Erol G.. (32) ve kardeşi Bayram Y., (20) ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kasım Y. çekmecede sakladığı taşla kavga ettiği kardeşi ve kuzenini darp etti. Başına darbe alan Erol G. ve Bayram Y. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Kasım Y., ise polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Bir ay önce boşanma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı babasının evinin önünde kendini iple aydınlatma direğine asan Kasım Y.’yi polis kurtarmıştı.

 

 

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