‘Kardeşim 2 yıldır denizin dibinde’

İstanbul’da Şile açıklarında 1 Kasım 2017’de ‘Acil Yardım Sinyali’ vererek 9 mürettebatıyla batan M/V Bilal Bal kosteriyle ilgili soruşturma Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. 7 denizcinin cenazesi yakınlarına teslim edilirken aşçı Vedat Odabaşı ve makineci Engin Selçuk’a halen ulaşılamadı. 3 bin 100 ton demir tozuyla 88 metre derinliğe batan 79 metre boyundaki M/V Bilal Bal’ın makine dairesinde mahsur kaldığı düşünülen Engin Selçuk’un ablası Duygu Ergüven, dava dosyasında ilerleme olmadığını söyledi. Ergüven, “2 yıldır hem Engin’in cenazesinin bize teslim edilmesi hem de hukuksal ilerleme için mücadele verdik. Neden sonuç alamıyoruz anlayamıyorum? Engin’i mezarı başında anmak istiyorum. Mahkeme sürüyor, kardeşimin cenazesi denizin dibinde ve sorumlular hâlâ tutuksuz yargılanıyor. Adalete olan inancımız bitiyor” dedi.



‘Ağır ceza olsun’



Geminin ikinci kaptanı Cüneyt Yedican’ı kazada kaybeden Dilara Yedican ise “2 yıldır acımıza su serpilmedi. 9 kişinin hayatına neden olan bu gemi kazasında sorumlular halen ceza almadıkları gibi canımız her geçen gün daha çok yanıyor. İki cenazemiz bulunamadı. Bilal Bal, sahte evraklarla sefere çıkan ne ilk ne de son koster. Başka denizcilerin bu acıyı yaşamaması için ağır ceza istiyoruz. Gemide eksik personel vardı ve hepsi yorgundu, bu nedenle ölüm uykusuna yattılar. Geminin limandan bile kalkmaması gerekirken kaptansız, çarkçıbaşısız ve fazla yük ile yola çıkması faciaya davetiyedir. Görevi kötüye kullanma, rüşvet, sahtecilik, ehliyet kiralama gibi suçları barındıran davada suçlular ceza alana kadar içimiz rahat etmeyecek” diye konuştu.



Tazminat davaları ceza davasını bekliyor



Ailelerin avukatı Ömer Faruk Bostancı, “2 yıldır davamızın sonuçlanmasını bekliyoruz. Geciken adalet, adalet değildir. Kasten öldürmenin ihmali davranışla gerçekleştirilmesi suçundan yargılamanın devam etmesini ve tüm sanıkların tutuklu yargılanmasını istedik. Dosyanın bilirkişi heyetine teslim edilmesi önemli. Geminin armatörü Üçel Denizcilik ve sigortacısı Türk P&I şirketine açtığımız 13 tazminat davası ağır ceza mahkemesindeki davanın sonuçlanmasını bekliyor. Ama süreç çok yavaş işliyor ve sonuç alamıyoruz” dedi.