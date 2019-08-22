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22.08.2019 - 12:29

Kardeşim Benim filmi konusu ve başrol oyuncuları

Kardeşim Benim filmi bu akşamTV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 15 Ocak 2016 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Mert Baykal yer alıyor. Komedi ve Dram türünde çekilen film Türkiye'de 28 hafta boyunca vizyonda kalırken 2.070.949 seyirci tarafından izlendi ve gişeden 23.134.408,70 TL hasılat elde etti. Peki Kardeşim Benim filminin başrollerinde hangi isimler yer alıyor?

Kardeşim Benim filmi konusu ve başrol oyuncuları

Kardeşim Benim filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Mert Baykal'ın yer aldığı film 15 Ocak 2016 yılında vizyona girdi. Türkiye'de 28 hafta boyunca vizyonda kalan film toplamda 2.070.949 seyirci tarafından izlendi ve 23.134.408,70 TL hasılat elde etti.

 KARDEŞİM BENİM FİLMİ KONUSU

Sakin ve gizemli bir karaktere sahip olan Hakan, 30 yaşında alternatif müzik yapan ünlü bir sanatçıdır. Magazinden uzak bir hayat sürmeye çalışsa da kardeşi Ozan ile olan küslükleri magazinin ilgisini çeker. Ozan ise 28 yaşında ünlü bir pop yıldızıdır. Abisinin aksine neşeli, esprili, konuşkan ve sosyal biridir. Araları yıllardır düzelmeyen iki kardeş uzun zamandır bir araya gelmemiş, hatta babalarının hastalığında dahi farklı zamanlarda ziyaretine gitmişlerdir. Bu soğukluğun nedeni ise çocukluk yıllarına kadar uzanmaktadır.

Annlerini küçük yaşta kaybeden iki kardeşin babaları Erkan düğün şarkılığı ile geçimini sağlamaktadır. Üçü kasaba kasaba düğünlerde dolaşmış, küçüklüklerini resmen göçebe bir şekilde sürdürmüşlerdir. Bu dönemde babası küçük kardeş Ozan’ın tüm sorumluluğunu, abisi Hakan'a devreder. Abi Hakan bu yüzden erken olgunlaşır. Ozan ise Hakan’ın içinde kalan çocukluğu doya doya yaşamıştır. Bu ikili durum abi kardeş ilişkisini zamanla zedeler...

Babalarının cenazesi iki kardeşi yıllar sonra bir araya getiren yegane şeydir. Her ikisi de son görevlerini yerine getirip bir an önce kendi hayatlarına geri dönmeyi planlarken, geride kalan vasiyet her şeyi değiştirecektir.

KARDEŞİM BENİM FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Filmin başrollerde Murat Boz, Burak Özçivit, Aslı Enver, Burak Satıbol, Ferdi Sancar, Gözde Mutluer, Nasan Kesal, Ahmet Gülhan yer alıyor.

Ankara polisinden 'üfürükçü' operasyonuAnkara'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla, insanların dini duygularını sömürerek dolandıran 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3 kişinin mağdurları dolandırdıktan sonra "Senin de nefesin baya kuvvetliymiş" diyerek dalga geçtikleri belirlendi.
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