Kardeşim Benim filminde kimler oynuyor? Filmin konusu nedir? Ne zaman vizyona girdi?
15 Ocak 2016 Yılında vizyona giren Kardeşim Benim filminin başrollerinde Burak Özçivit, Murat Boz ve Aslı Enver yer alıyor. Komedi - dram türündeki Kardeişm Benim filminin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Kardeşim Benim filmi hakkında merak edilenler...
Kardeşim Benim filminin konusu, Sakin ve gizemli bir karaktere sahip olan Hakan, 30 yaşında alternatif müzik yapan ünlü bir sanatçıdır. Magazinden uzak bir hayat sürmeye çalışsa da kardeşi Ozan ile olan küslükleri magazinin ilgisini çeker. Ozan ise 28 yaşında ünlü bir pop yıldızıdır. Abisinin aksine neşeli, esprili, konuşkan ve sosyal biridir. Araları yıllardır düzelmeyen iki kardeş uzun zamandır bir araya gelmemiş, hatta babalarının hastalığında dahi farklı zamanlarda ziyaretine gitmişlerdir. Bu soğukluğun nedeni ise çocukluk yıllarına kadar uzanmaktadır.
Annlerini küçük yaşta kaybeden iki kardeşin babaları Erkan düğün şarkılığı ile geçimini sağlamaktadır. Üçü kasaba kasaba düğünlerde dolaşmış, küçüklüklerini resmen göçebe bir şekilde sürdürmüşlerdir. Bu dönemde babası küçük kardeş Ozan’ın tüm sorumluluğunu, abisi Hakan'a devreder. Abi Hakan bu yüzden erken olgunlaşır. Ozan ise Hakan’ın içinde kalan çocukluğu doya doya yaşamıştır. Bu ikili durum abi kardeş ilişkisini zamanla zedeler...
Babalarının cenazesi iki kardeşi yıllar sonra bir araya getiren yegane şeydir. Her ikisi de son görevlerini yerine getirip bir an önce kendi hayatlarına geri dönmeyi planlarken, geride kalan vasiyet her şeyi değiştirecektir.
OYUNCULAR KİMLER?
Burak Özçivit
Rolü : Hakan
Murat Boz
Rolü : Ozan
Aslı Enver
Burak Satıbol
Ferdi Sancar
Gözde Mutluer
Nazan Kesal
Ahmet Gülhan
Rolü : Erkan