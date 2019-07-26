26.07.2019 - 10:13
Kardeşim İçin Der'a filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
13 Nisan 2018 tarihinde vizyona giren Kardeşim İçin Der'a filmini Murat Onbul yönetti. Aksiyon-dram türündeki Kardeşim İçin Der'a filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak araştırılıyor. İşte Kardeşim İçin Der'a filmi hakkında merak edilenler...
Kardeşim İçin Der'a filminin konusu: Ali, rejime muhalif olduğu için şiddete maruz kalan ve ülkesinden ayrılan bir gençtir. Yıllar sona annesi ve kardeşinin yanına Suriye’ye geri döner. Kardeşi Ömer’in de tıpkı kendisi gibi Baas rejiminin haksızlıklarına karşı oldukça öfkeli olduğunu gören Ali kardeşini kontrolü altına almaya çalışır. Fakat hiçbir şey yapmaya fırsat bulamadan kardeşi ve arkadaşlarının tutuklanan öğretmenleri için muhaberat karargahının duvarına yazılar yazdığını görür. Ali, kendi çektiği sıkıntıları kardeşi ve diğer çocukların çekmemesi için zorlu bir mücadeleye girişir.
OYUNCULAR KİMLER?
İlker Kızmaz
Cem Uçan
Mehmet Çevik
Berna Koraltürk
Umut Karadağ
Nusret Çetinel
Safa Tabur
Mert Karabulut
Parasını isteyen alacaklının kafasını kaldırım taşıyla yardıİstanbul Pendik'te 3 kişinin, kendilerine borcu olan baba ve oğulla tartışması kanlı bitti. Baba ve oğul tartıştıkları kişilerden birinin kafasını kaldırım taşıyla vurarak yardı. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye götürüldü.