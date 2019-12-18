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18.12.2019 - 09:23 |

Kardeşlerin korkunç itirafı! 2008'den bu yana...

İzmir’de 2008 yılında ortadan kaybolan şoförün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yapılan sorguda suçlarını itiraf eden iki kardeş, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kardeşlerin korkunç itirafı! 2008'den bu yana...

Yeni Asır'dan Mert Alpdündar'ın haberine gçre; İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 11 yıl önce kaybolan vatandaşın katil zanlıları yakalandı. Şoförlük yapan Arif Yürek, 9 Kasım 2008'de aniden ortadan kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine bazı kişilerin ifadeleri alındı ancak herhangi bir ize rastlanmadı. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın kayıp şahıslarla ilgili dosyaların yeniden incelenmesi talimatı üzerine 10 ay önce kurulan özel ekip, Arif Yürek'in dosyasını yeniden açtı. Polis, Yürek'in en son ilçe merkezinde beyaz bir araca bindirildiği bilgisine ulaştı. Yürek'in öldürülmüş olabileceğini değerlendiren polis, Kemalpaşa ve Torbalı çevresindeki kırsal bölgede jandarma ile ortak araştırma yaptı.

KAFATASI ORMANDA BULUNDU

23 Şubat'ta Kemalpaşa'da ormanlık alanda bir kafatası bulundu. Kafatasının Arif Yürek'e ait olduğu belirlendi. Cinayetin kesinleşmesinin ardından polis, belirlenen 50 şüphelinin yeniden ifadesine başvurdu. Kemalpaşa'da yaşayan iki kardeş üzerinde yoğunlaşan özel ekip, soruşturmanın en önemli ipucu olan beyaz aracın da sahibi olan G.Y. (56) ile kardeşi M.Y. (48) ve M.Y'nin eşi A.Y'yi (42) gözaltına aldı. İki kardeş cinayeti itiraf etti. G.Y. ve M.Y, Arif Yürek ile husumetli olduklarını, olay günü zorla araca bindirip başından vurduktan sonra ormana attıklarını söyledi. Adliyeye sevk iki zanlı "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı, A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kardeşlerin korkunç itirafı 2008den bu yana...

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