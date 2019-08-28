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28.08.2019 - 12:29

KARGEM sınav sonuçları açıklandı mı? Kazanan listesi...

Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi (KARGEM) sınavı 27 Ağustos'ta gerçekleşti. Sınav sonrası sonuçların açıklanacağı tarih merak edilmeye başlandı. Bugün 8. sınıf öğrencilerinin kazanan listesi açıklanırken diğer 6,7,9 ve 10. sınıf öğrencileri sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. İşte detaylar...

KARGEM sınav sonuçları açıklandı mı? Kazanan listesi...

KARGEM sınavı 27 Ağustos Salı günü gerçekleşti. Dün gerçekleşen sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarih adaylar tarafından araştırılmaya başlandı Bugün kurumdan bir açıklama yapıldı. Facebook sayfasından yapılan açıklamada 8. sınıfların sonuçları ilan edildi.

KARGEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KARGEM'den yapılan açıklamada "27 Agustos salı sınavına giren 6/7/9/10 ve mezun grup öğrencilerinin sonuçları 02 Eylül Pazartesi günü açıklanacaktır." denildi.

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