KARGEM sınav sonuçları açıklandı mı? Kazanan listesi...

KARGEM sınavı 27 Ağustos Salı günü gerçekleşti. Dün gerçekleşen sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarih adaylar tarafından araştırılmaya başlandı Bugün kurumdan bir açıklama yapıldı. Facebook sayfasından yapılan açıklamada 8. sınıfların sonuçları ilan edildi.

KARGEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KARGEM'den yapılan açıklamada "27 Agustos salı sınavına giren 6/7/9/10 ve mezun grup öğrencilerinin sonuçları 02 Eylül Pazartesi günü açıklanacaktır." denildi.