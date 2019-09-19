'Kargo çetesi' hackerlarının akılalmaz üniversite planı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta yapılan operasyonla çökertilen ve kargo şirketlerini hedef alarak, sızdığı şirket bilgisayar programlarından tespit ettiği değerli paketleri sahte kimlik çıkarttığı çocuklar vasıtasıyla aldırıp 2 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen “Kargo” çetesinin farklı suçlara karıştığı da polis tarafından tespit edildi.

BANKA MÜŞTERİLERİNİ DE DOLANDIRDILAR

Şebekenin beyni olan ve Türkiye yazılım birincisi olduğu belirlenen hacker D.E.’nin internet bankacılığı hesabı kullanan banka müşterilerini de dolandırdığı tespit edilirken, 22 yaşındaki hackerin kendisi gibi hacker olan arkadaşı M.U. ile İstanbul’daki 2 özel üniversitenin veri tabanına sızdığı da belirlendi.

"NOTLARINI DÜŞÜRÜP DÖNEMİNİ YAKAYIM MI?"

Yapılan çalışmalarda D.E.’nin şebeke üyesi arkadaşı M.U. ile birlikte veri tabanına sızdıkları 2 özel üniversitenin öğrenci mevcut listelerine kendi isimlerini ekleyerek kayıt yaptıkları tespit edildi. Sınava girmeden, casus yazılım programını kullanarak arkadaşı M.U. ile birlikte üniversiteli olan D.E.’nin, kendi sınav notlarını da kendi kendilerine verdikleri belirlenirken, telefonlarında yapılan incelemede ise aralarında yaptıkları yazışmalarda “Notlarını düşürüp bu dönemini yakayım mı” diye espriler yaptıkları ve diploma almayı hedefledikleri belirlendi.

AKADEMİSYENLERİ DE KOPYALAMIŞLAR

Veri tabanına sızdıkları ve kayıt yaptıkları 2 üniversitenin akademisyenlerine ait bilgileri de kopyaladığı belirlenen 2 hacker ile birlikte dublör olarak kullandıkları yaşı küçük 16 şahıstan 4'ü işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.