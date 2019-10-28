Kargolar bugün saat kaça kadar çalışıyor? Kargo şirketleri yarın (29 Ekim) açık mı?

28 Ekim Pazartesi kargolar çalışıyor mu? Saat kaça kadar çalışıyor? 29 Ekim Salı günü kargo şirketleri açık olacak mı? Soruları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İşlerini halledebilmek için kargo şirketlerinin çalışma saatlerini araştıran vatandaşlar için, kargo şirketleri bugün ve yarın açık mı, kargolar bugun ve yarın çalışıyor mu sorularının yanıtları haberimizde...

28 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ KARGOLAR SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

28 Ekim 2019 Pazartesi günü öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle, kargo şirketleri öğlene kadar hizmet verecek.

29 EKİM SALI GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

29 Ekim 2019 Salı günü tam gün resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri hizmet vermeyecek.