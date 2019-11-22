Kargolar hafta sonu açık mı? Cumartesi - Pazar kargo şirketleri çalışıyor mu? Kargo çalışma saatleri
Hafta sonu kargo işlemlerini halletmek isteyenlerin merakla araştırdığı 'kargola hafta sonu açık mı' sorusu yoğun ilgi görüyor. Cumartesi veya Pazar günleri kargo bekleyen veya kargo göndermek isteyenler kor şirketlerinin çalışıp çalışmadığını araştırıyor. Peki Cumartesi - Pazar günleri kargo şirketleri açık mı?
PTT kargo, MGN kargo, Yurtiçi kargo, Sürat kargo kullanacak olan vatandaşlar, kargo çalışma saatleri ve kargo çalışma günlerini merak ediyor. Cumartesi - Pazar'ın gelmesiyle birlikte kargo gönderecek veya kargo alacaklar, 'kargolar hafta sonu açık mı' arayışında bulunuyor. İşte kargo çalışma günleri ve kargo çalışma saatleri hakkında merak edilenler...
KARGOLAR HAFTA SONU AÇIK MI? CUMARTESİ - PAZAR KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Kargo şirketleri, Cumartesi günleri öğlene kadar çalışabiliyor. Bu şirkete göre değişikenlik gösterebiliyor. Pazar günleri ise kargo şirketleri hizmet vermiyor.
KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Hafta içi kargo çalışma saatleri 08:30-17:00 arası oluyor.
Hafta sonu ise genellikle kargo şirketleri öğlene kadar hizmet veriyor. PAzar günleri ise kargo şirketleri çalışmıyor.