Karidesli Pad Thai nasıl yapılır? Karidesli Pad Thai tarifi ve malzemeleri

Karidesli Pad Thai nasıl yapılır? Güziede ile Alican bireysel dokunulmazlık oyununda bu yemeği yaptılar. Bu gelişmenin ardından Karidesli Pad Thai tarifi merak konusu olurken "Karidesli Pad Thai nasıl yapılır?" sorusu epey aratıldı.

KARİDESLİ PAD THAİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

200 gram Rice Noodle

6 adet orta boy Karides

50 gram Soya Filizi

20 gram Yer Fıstığı

2 diş Sarımsak

1 Yumurta

2 dal Taze Soğan

Tuz / Karabiber

1 tatlı kaşığı Esmer Şeker

5ml Balık Sos

30 ml Soya Sos

1 ufak Tamarin

1 Misket Limonu

KARİDESLİ PAD THAİ YAPILIŞI

Rice noodle’ı derin bir kaseye alın ve üzerine kaynar su döküp yumuşamaya bırakın.

Tamarini bir kaseye alın ve çatalla ezin.

İçerisine esmer şekeri, soya sosunu ve balık sosu da ilave edin ve karıştırın.

Büyük bir tavayı ocağa alın ve altını açın.

Yağı tavaya alın.

Yağ kızınca, taze soğanın beyaz kısımlarını ve sarımsakları tavada 2 dakika soteleyin.

İçerisine yer fıstığını ekleyin ve 1 dakika daha soteleyin.

Karidesleri de tavaya alın ve üzerine biraz tuz serpip 4 dakika daha pişirin.

Soya filizini de ekleyip malzemeleri karıştırın.

Suyunu süzdüğünüz noodle’ları da ekleyin ve biraz daha karıştırın.

Hazırladığınız sosu ilave edin ve biraz daha karıştırın.

Tavanın kenarında boşluk bırakın ve yumurtayı tavanın köşesine alıp pişirin.

Yumurta pişince, tavadaki diğer malzemeler ile karıştırın.