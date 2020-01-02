Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Dilvin Ak, karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle Nazilli'deki özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan 13 yaşındaki Dilvin, yaşamını kaybetti.

Nazilli Beşeylül Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Dilvin Ak’ı muayene eden doktorlar, acil servise yatırdı. Gece yarısı fenalaşan Ak’ın tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürerken sabaha karşı saat 05.00 sıralarında hayata gözlerini yumdu. Özel hastanenin doktorları tarafından Nazilli Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi istendi. Ailesinin ve doktorların şok olduğu ölüm sonrası Dilvin Ak’ın tüm sevenleri yasa boğuldu.

ARKADAŞLARI SIRASINI ÇİÇEKLERLE SÜSLEDİ

Dilvin Ak’ın eğitim gördüğü Nazilli Merkez Beşeylül Ortaokulundaki 8/C sınıfındaki sırası çiçeklerle donatıldı. 8 yıldır aynı sıraları paylaştığı arkadaşları ise üzüntülerini dile getirdi. Anne-babası ayrı yaşadığı için dedesi ve annesi ile birlikte Nazilli’de dedesinin evinde yaşadığı öğrenilen Dilvin Ak’ın cenazesinin Durasallı Mahallesi Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazının sonrası Durasallı Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.