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27.10.2019 - 10:52 | | AA

Kariyer sitesinde iş arayan kadın hayatının şokunu yaşadı!

Adana'da bir kadını iş vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kariyer sitesinde iş arayan kadın hayatının şokunu yaşadı!

Alınan bilgiye göre, polise başvuran Hüsniye A. (28), internetteki bir kariyer sitesinde yer alan, özel hastaneye ait iş ilanına başvurusu üzerine telefonla arandığını belirtti.

Kendisini hastanenin başhekimi olarak tanıtan kişinin "işe başlaması için verdiği hesaba 3 bin lira yatırması gerektiğini" söylediğini anlatan Hüsniye A, parayı göndermesinin ardından bu kişiye ulaşamadığını bildirdi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlı Fatih K'yi (34) yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Tehlikeli yolculuk kötü bittiManisa'da kamyonetin kasasının kapağına tutunarak yolculuk yapan kişi dengesini kaybederek yola düştü. Diğer sürücüler, yaralanan kişinin ezilmemesi için korna çalarak uyarmaya çalıştı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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