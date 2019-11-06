Kariyerin yolu ODTÜ’de belirleniyor

Fuar kapsamında katılımcı firmalar ziyaretçilere iş pozisyonlarını tanıtarak, staj fırsatları sunacak. Firmaların yetkilileriyle birebir görüşme imkânı yakalayacak öğrencileri yoğun bir program bekliyor. TEV’in burs programlarıyla ilgili bilgilendirilecek katılımcılar, özgeçmiş hazırlama konusunda da destek alabilecekler.