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06.11.2019 - 07:50 |

Kariyerin yolu ODTÜ’de belirleniyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 7-8 Kasım tarihleri arasında Kariyer Fuarı’na ev sahipliği yapıyor. Yılda iki kez ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nin Büyük ve Küçük Fuaye alanlarında gerçekleştirilen fuara ortalama 60 firma, 3 binden fazla öğrenci ve mezun katılıyor.

Kariyerin yolu ODTÜ’de belirleniyor

Fuar kapsamında katılımcı firmalar ziyaretçilere iş pozisyonlarını tanıtarak, staj fırsatları sunacak. Firmaların yetkilileriyle birebir görüşme imkânı yakalayacak öğrencileri yoğun bir program bekliyor. TEV’in burs programlarıyla ilgili bilgilendirilecek katılımcılar, özgeçmiş hazırlama konusunda da destek alabilecekler.

Park halindeki otomobil alev aldıİzmir’in Bayraklı ilçesinde park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev aldı. Yangın dolayısıyla otomobil kullanılamaz hale geldi.
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