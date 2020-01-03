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03.01.2020 - 15:33 |

Karlı yolda minibüs devrildi! Yaralılar var

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan minibüs devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Karlı yolda minibüs devrildi! Yaralılar var

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Elazığ yönünden ilçe merkezine gelen Mahmut Demiralp yönetimindeki 16 AGB 833 plakalı minibüs, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, minibüste bulunanlardan 4'ü yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen jandarma ve sağlık görevlilerince araçtan çıkarılıp, ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, jandarma yeni kazaların yaşanmaması için yolda önlem aldı.

 

 

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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