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26.08.2019 - 16:35| DHA

Karlıova'da kuzenler çatıştı: 4 yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, aralarında husumet bulunan kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Karlıova'da kuzenler çatıştı: 4 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Karlıova ilçesinde meydana geldi. Aralarından husumet bulunan kuzenler, ilçe merkezinde karşılaştı. Taraflar aralarında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Karşılıklı silahların ateşlendiği olayda E.Ç., K.Ç., T.Ç. ve adı öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bingöl ve Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralı kuzenlerin tedavileri sürerken, Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuzenlerin ev adreslerinde güvenlik önlemi aldı.

Çöken köprüyle birlikte suya düştülerSamsun'un Terme ilçesinde köprünün bağlantı noktasının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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