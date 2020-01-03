Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim yılı takvimini yayınladı. Eylül ayında okulların açılmasının ardından Kasım ayında ilk ara tatil yapıldı. Bir hafta süren ara tatilin ardından birinci dönem devam etti. Öğrenciler Ocak ayında ise yarıyıl tatiline girecekler. Peki, karneler ne zaman alınacak? 15 tatil ne zaman başlıyor?

15 TATİL NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim yılının 15 tatili 17 Ocak 2020 Cuma günü ilk dönem karnelerinin dağıtılmasıyla başlayacak ve 3 Şubat 2020 Pazartesi günü 2. döneme başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Yılda iki kez uygulanan ara tatilin ilki Kasım ayına yaşandı. İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim yılı 19 Haziran 2019 tarihinde yıl sonu karnelerinin verilmesiyle başlayacak.