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16.09.2019 - 09:18 | | İHA

Karşı şeride geçti! Faciadan dönüldü

Kayseri'de direksiyon hakimiyeti kaybolan araç karşı şeride geçti. Kazada otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Karşı şeride geçti! Faciadan dönüldü

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda 38 BT 102 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil karşı şeritten gelen 38 FV 123 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kaza sonrasında trafik aksarken, çarpışmanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan sürücüler 112 ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Yetkililer, kaza ile ilgili işlem başlattı.

Yardımına yetişti ama... E-5'i birbirine kattı!İstanbul'da E-5 karayolu Sefaköy mevkisinde dörtlü sinyallerini yakarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan otomobil sürücüsünün yolunu açan motosikletli, yoldan çekilmeyen kamyonetin aynasını kırdı. Öfkeden deliye dönen saldırgan bununla da yetinmeyip bir de camını yumrukladı. O anlar kask kamerasına yansıdı.
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