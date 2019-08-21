KarÅŸÄ±dan karÅŸÄ±ya geÃ§mek isterken canÄ±ndan oldu

Kaza saat 11.30 sÄ±ralarÄ±nda HalkalÄ± Merkez Mahallesi, Mahmutbey Caddesi'nde meydana geldi. 76 yaÅŸÄ±ndaki Nejat DinÃ§er 'e yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Suat Ãœ. 'nÃ¼n kullandÄ±ÄŸÄ± otomobil Ã§arptÄ±. Suat Ãœ. ise kullandÄ±ÄŸÄ± otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarÄ±ndaki aÄŸaca vurarak durabildi. DinÃ§er, yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken, vatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri DinÃ§er'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi.

Polis ekipleri kaza noktasÄ±nÄ± gÃ¼venlik ÅŸeridiyle kapattÄ±. Ekipler, olay yerinde inceleme yaptÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Suat Ãœ. ise gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere polis karakoluna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. YaÅŸanan kazayÄ± anlatan gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± Mehmet Dener, "70, 80 yaÅŸlarÄ±ndaki amcamÄ±z karÅŸÄ±dan karÅŸÄ±ya geÃ§mek isterken duramayan bir araÃ§ Ã§arptÄ±. AraÃ§ta aÄŸaca Ã§arptÄ±. Kaza Ã¶lÃ¼mle sonuÃ§landÄ±" diye konuÅŸtu.Â

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