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20.09.2019 - 01:21 | | İHA

Karşıya geçmek isterken canından oldu

Sarıyer’de TEM otoyolu FSM çıkışında yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın olay yerinde feci şekilde can verdi.

Karşıya geçmek isterken canından oldu

Kaza, saat 23.00 sularında Sarıyer TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) çıkışı Edirne istikametinde meydana geldi.

Zeliha S. isimli kadın yolun karşısına yaya olarak geçmek istediği sırada Ozan Ö. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz kadın savrulurken sürücü otomobili yaklaşık 400 metre ileride park ederek olay yerine geldi.

Haber verilmesi üzerine sağlık, polis ve karayolları ekipleri kaza yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise, yolda güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Araç sürücüsü Ozan Ö. ise ifadesine başvurulmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

    TEM'de feci kazaİstanbul Sarıyer’de TEM otoyolu FSM çıkışında yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın olay yerinde feci şekilde can verdi.
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