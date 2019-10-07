Karşıya geçmeye çalıştığı sırada otomobilin altında kaldı!

Alınan bilgiye göre, kaza Gemlik Engürücük Mahallesi Kurşunlu yol girişinde sabah saatlerinde meydana geldi. TIR şoförü olduğu öğrenilen Yaşar A. kendisini almaya gelen başka bir TIR'a binmek için karşıdan karşıya geçmek istediği sırada karşı yönden gelen otomobilin altında kaldı.

Yaralanan Yaşar A.’ya ilk müdahalesi kazaya karışan otomobilin sürücüsü tarafından yapıldı. Yaşar A. olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastane kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.