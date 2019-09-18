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18.09.2019 - 09:49 | | İHA

Kars’ta FETÖ’den 1 kişi tutuklandı

Kars’ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kars’ta FETÖ’den 1 kişi tutuklandı

FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince ortak yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski emniyet mensubu T.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Y.B., M.M., H.Y., H T., E.Y., R.K., L.K., E.Y. ve Ü.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili Kars Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Emniyet Müdürlüğü olarak terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile kararlıkla devam edecektir” denildi.

Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadıBursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletten annesiyle birlikte düşüp yaralanan genç, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine, ''Beni bırakın anneme müdahele edin dedi.
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