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24.08.2019 - 10:15| İHA

Kartal’da camilere dadanan hırsız kamerada

Kartal’da camilere dadanan kablo hırsızı, girdiği camide kablo ve kapı sürgüleri çaldı. Daha önce de farklı camilerden hırsızlık yapan şahıs cami görevlilerine adeta yaka silktirdi. Hırsızın camide kabloları çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal’da camilere dadanan hırsız kamerada

Kartal’da camilere dadanan kablo hırsızı, cami görevlilerini canından bezdirdi. Caminin boş olmasını fırsat bilen hırsız, girdiği camide elektrik süpürgesinin kablosunu keserek çaldı. Daha sonra camideki kapılarının sürgülerini de çalan hırsız, çaldıklarını yanında getirdiği poşete sakladı. Utanmaz hırsız camide hırsızlık yaparken sergilediği rahat tavırlarla pes dedirtti. Hırsız daha önce de Kartal’da farklı tarihlerde farklı camilere girerek elektrikli süpürge kablosu, uzatma kablosu ve kapı sürgüsü gibi malzemeleri çalmış, o hırsızlıkları da güvenlik kamerası görüntüleri basına yansımıştı.

Cami Dernek Başkanı Mustafa Koç, “1 ay kadar önce camimizde yapılan hırsızlık var. Camideki elektrik süpürgelerinin kablolarını kesiyorlar ve üçlü kablolarını toplayıp götürüyorlar. Bizim elektrik malzemelerimizi ve hocanın mikrofonu gibi şeyler sürekli buradan çalınıyor. Duyduğumuz kadarıyla birçok camide elinde poşetlerle girerek, cemaat çıktıktan sonra içeride ne varsa alarak gidiyor. Ve buda bizi maddi olarak ciddi sıkıntıya sokuyor” dedi.

Hırsızın camide kablo ve kapı sürgüsü çaldığı anlar caminin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsız camiye girip etrafı kolaçan ediyor. Daha sonra kablo ve kapı sürgüsü çalıp poşete saklıyor. Ardından da camiden ayrılıyor.

İş adamını sırtından bıçaklayan PKK sempatizanı tutuklandıHDP’li 3 belediye başkanının görevden alınmasını bahane ederek İstanbul Kadıköy’de eylem düzenlemek isteyen bir grup PKK yandaşı çöp konteynerlerini devirmiş, bu sırada gruba engel olmak isteyen işadamı Durmuş Karaçam ise bir saldırgan tarafından ağır yaralanmıştı. Olay sonrası HDP binasında gözaltına alınan şüpheli H.K. son dakika gelen bilgilere göre çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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