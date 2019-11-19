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19.11.2019 - 09:18 | | DHA

Son dakika... Kartal'da mobilya atölyesinde yangın! Feci şekilde can verdiler

Kartal'da 6 katlı binanın bodrum bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika... Kartal'da mobilya atölyesinde yangın! Feci şekilde can verdiler
Kartal'da mobilya atölyesinde yangın: 2 kişi öldü
Kartal'da mobilya atölyesinde yangın: 2 kişi öldü
Kartal'da mobilya atölyesinde yangın: 2 kişi öldü
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Topselvi Mahallesi Saraykapısı Sokak'ta 6 katlı binanın bodrum katındaki mobilya atölyesinde, saat 05.45'te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Dumandan etkilenen ve polis ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkarılan 6 kişi ise ambulanslara Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 6 kişiden 2'si yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken 4'ünün tedavisi devam ediyor.

Kartal Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise yangına ilişkin idari ve adli tahkikatın başladığı belirtilerek, "Dumandan etkilenen 6 kişi, 112 ekiplerimizce Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi ile Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Yaralılardan henüz kimliği tespit edilemeyen 2 kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

 

 

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