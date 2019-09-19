MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKartal'da patlayan cam bina sakinlerini korkuttu
19.09.2019 - 12:08 | | DHA

Kartal'da patlayan cam bina sakinlerini korkuttu

Kartal'da bir pastane sahibi sabah dükkan kapısını açmasıyla aniden kırılan camlar nedeniyle panik yaşandı. Üst kattaki dairelerden birinin balkon camında daha önceden oluşan çatlağı göz önüne alan belediye ekipleri binayı inceledi. Binada risk oluşturacak herhangi bir duruma rastlanmadı.

Kartal'da patlayan cam bina sakinlerini korkuttu

Olay sabah saatlerinde 30 Ağustos Caddesi Gürhan sokakta meydana geldi. Pastane çalışanı, sabah dükkanı açmak için kapıya yöneldi. Cam kapının açılmasıyla, aniden yere kırılan camlar paniğe yol açtı. Üst kattaki dairelerden birinin balkon camında daha önceden oluşan çatlağı da göz önünde bulundurarak polis ve zabıtaya haber verdi. Olay yerine gelen Kartal Belediyesi ekipleri, 5 katlı binanın dışında ve içerisinde bir süre incelemelerde bulunduktan sonra, risk oluşturacak herhangi bir bulguya rastlamadı. Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin daha detaylı olarak binada inceleme yapacağı öğrenildi.

Pastane çalışanı, "Sabah saatlerinde cam kırıldı. Üst katlarda çatlamalar olmuş. Evi almak için gelenlerin çatlağı görünce vazgemişler.4-5 yıllık bir bina. Ne olduğunu bizde anlamadık" diye konuştu.

Karabük'te ayakları kesik, ölü kedi bulunduKarabük’te, ayakları kesilmiş olarak ölü kedi bulundu. Olaya tepki gösteren mahalleli, kedinin işkence yapılarak öldürülmüş olabileceğini düşünürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bürge’nin ölümüne neden sürücü: Kaza anında gözüm radyodaydı

Bürge’nin ölümüne neden sürücü: Kaza anında gözüm radyodaydı

Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadı!

Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadı!

En yeni, kısa, uzun, en anlamlı CUMA MESAJLARI - 20 Eylül Cuma günü için en güzel mesajlar

En yeni, kısa, uzun, en anlamlı CUMA MESAJLARI - 20 Eylül Cuma günü için en güzel mesajlar

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Ölü ve yaralı var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Ölü ve yaralı var

Sıradaki Haber