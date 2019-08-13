Kartal’ın ‘Kolej Havası’ eylülde

‘Kolej Havası’, Beşiktaş’ın futbol tarihinin en parlak dönemlerinden birine imza atan, 1989-92 yılları arasında üst üste 3 şampiyonluk kazandığı takıma odaklanıyor. Serpil Hamdi Tüzün’ün kurduğu Özkaynak Düzeni ile başlayıp Süleyman Seba’nın temsil ettiği değerlerle yoğurulan bu ekibin hikâyesinin köklerine inilecek. Çalışma izleyicileri; sporda centilmenliğin, takımdaşlığın mütevazılığın paradan ve şampiyonluktan önce geldiği günlere uzanan bir yolculuğa çıkararak Türkiye futbolunun bugünkü sorunlarının altını çizmeyi amaçlıyor.

Yönetmenliğini Sertan Ünver’in, yapımcılığını Güverte Film’in üstlendiği ‘Kolej Havası’ belgeselinin afişi de yayımlandı. Metin Tekin, Feyyaz Uçar, Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek’in aralarında olduğu efsane futbolcuların yanı sıra filmde Zafer Algöz ve Feridun Düzağaç gibi sanatçılar da Beşiktaş taraftar ilişkisine ve dönemin atmosferine dair anılarıyla yer alıyorlar.

‘Kolej Havası’, Beşiktaşlı olmanın ne demek olduğuyla birlikte Türk futbolunun dünü ve bugününü gözler önüne seriyor. İyi bir insan olmanın ve sporu sevgi, saygı, dostluk içinde insan hayatına dahil etmenin önemini vurgulayan belgesel, 6 Eylül’de Türkiye’de vizyona girmeye hazırlanıyor.