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25.11.2019 - 22:10 |

Karton kamerasıyla duygulandırmıştı... Hayali gerçek oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kameraman olma hayali kuran ve kartondan kamerasıyla arkadaşlarını çekmeye çalışan 11 yaşındaki Vanlı Abdulselam Arslan'ı kamera hediye ederek hayallerine bir adım daha yaklaştırdı.

Karton kamerasıyla duygulandırmıştı... Hayali gerçek oldu

Van Akköprü İlkokulu öğrencisi Abdulselam Arslan ve öğretmeni Hulusi Çakır ile Milli Kütüphane'de düzenlenen programda bir araya gelen Ersoy, Arslan'ın Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından keşfedildiğini söyledi.

Ersoy, Abdulselam Arslan'ın internetten gördükleriyle karton kamera yaptığını, en büyük hayalinin de kameramanlık olduğunu anlattı. Bu durumu öğrenmeleri üzerine Arslan'a kamera hediye etmek istediklerini dile getiren Ersoy, böylece Arslan'ın hayalini gerçekleştirmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Ersoy, daha sonra Abdulselam Arslan'a "Çek bakalım, ilk röportajını benimle yap" teklifini sunması üzerine küçük kameramanın "Siz nasıl bakan oldunuz ve buraya yükseldiniz?" sorusuyla karşılaştı.

Karton kamerasıyla duygulandırmıştı... Hayali gerçek oldu


Arslan'ın sorusunu yanıtlayan Ersoy, 1985'ten beri turizmci olduğunu ifade ederek, "En iyi bildiğim hatta hemen hemen tek bildiğim iş turizmdi. Sonra Cumhurbaşkanımız, sağ olsunlar, bana bu görevi verdiler. Biz de görevimize layık olmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar öğrendiğim her şeyi Bakanlığa aktarıyorum." diye konuştu.

"Çocuğunuz var mı?" sorusunu yönelten Arslan'a Bakan Ersoy, "İki çocuğum var. Senin soyadın Arslan, benim de küçük oğlumun ismi Aslan. Biri 5, diğeri 12 yaşında. Onlar da senin gibi teknolojiye çok meraklılar." yanıtını verdi.

Ersoy da Abdulselam Arslan'a sinemaya gidip gitmediğini sordu ve küçük kameramandan bir kere sinemaya gittiği yanıtını aldı.

Bakanlık olarak sinemaya gitmeyen çocuk kalmaması için yürüttükleri projeyle bir milyon çocuğu sinemayla tanıştırdıklarını dile getiren Ersoy, "Bu yıl hiç sinemaya gitmemiş çocukları toplayarak sinemaya götüreceğiz. Hedefimiz 2020'de iki milyon çocuğa ulaşmak." bilgisini paylaştı.

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