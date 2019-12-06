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06.12.2019 - 12:21 | | DHA

Kasadan çaldığı paraları samanlığa sakladı

Adapazarı’nda, iş yerindeki çelik kasayı açarak içerisinde bulunan 110 bin TL’yi çalan S.S. (21), yakalandı. Paralar ise sakladığı samanlıkta ele geçirilerek, sahibine terslim edildi.

Kasadan çaldığı paraları samanlığa sakladı

Adapazarı Zirai Aletler Sanayi içerisindeki bir iş yerine ​önceki gece saatlerinde giren hırsız, spiral taşlama makinesiyle kasanın kapağını keserek içerisinde bulunan 110 bin TL parayı çaldı. Sabah iş yerine gelenler, kasadan paraların çalındığını görünce durumu polise bildirdi.

Polis, iş yerinde delil toplayarak, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kasanın açılma anı güvenlik kameralarına yansırken, kar maskeli hırsızın kimliği belirlendi. Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan S.S., polisin operasyonu ile Karasu ilçesinde saklandığı apart otelde yakalandı. S.S.’nin ifadesi doğrultusunda paraları Kocaeli’de bir samanlığa sakladığı belirlendi. Polis, samanlığa konulan paraları alarak sahibine teslim etti. S.S., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kasadan çaldığı paraları samanlığa sakladı

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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