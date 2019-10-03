Kaşıkçı’nın anısına vefa

Washington Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı, öldürülüşünün birinci yılında dün katledildiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen törenle anıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı konsolosluk binası önündeki sokak kapatılırken gazeteciler ve katılımcılar sokağa üstleri arandıktan sonra alındı. Anma, Kaşıkçı’nın başkonsolosluk binasına girdiği 13.14’te bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.



Başkonsolosluğun hemen karşısındaki parkta ise bin 250 kilogramlık Afyon mermerinden, Cemal Kaşıkçı’nın adı, soyadı, doğum ve ölüm tarihinin yazılı olduğu bir anıtın da açılışı yapıldı. Anma törenine Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’in yanı sıra Amazon’un kurucusu ve The Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos, Washington Post CEO’su Fred Ryan, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Sınır Tanımayan Gazeteciler Derneği temsilcisi Erol Önderoğlu, Uluslararası Af Örgütü temsilcisi Andrew Gardner, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Şimdi Arap Dünyasında Demokrasi (DAWN) kurucusu Nihad Awad, Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli aktivist Tawakkol Karman, Mısırlı siyasetçi Ayman Nour, Eski El Cezire Direktörü ve El Sharq Forum Başkanı Wadah Khanfar ve Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı katıldı. Törene insan hakları aktivistleri İyad El-Baghdadi, Mohamed Soltan da video konferans mesajı gönderdi.









‘Bu binayı müze yapalım’



Anma töreninde konuşan Turan Kışlakçı, “Geçen yıl bu kapının önünde Cemal’in şehadetini dünyaya ilk biz duyurmuştuk ve bugün bu mazlum adamın davasında adaletin tahakkuk etmesi için haykırıyoruz: Cemal’in cesedi nerede? Ve onu katledenler cezasını bulacak mı? Ayrıca Suudi Arabistan’dan bu binayı bize vermeleri talep ediyoruz. Burada onun adına bir müze kuralım ve anısını ebedi yaşatalım. Bilinmeli ki, Fransız Devrimi için Alexis de Tocqueville neyse, Arap Baharı için Cemal Kaşıkçı da gelecek yüzyıllarda aynı duygularla anılacaktır” dedi. AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ise “Çağımızın Kerbelasını yaşattı ama ölümüyle bizi uyandırdı. Onu, düşüncelerinden korktukları için öldürdüler. Onu öldürdükleri için düşünceleri çok daha canlı. Düşüncelerden korkan diktatörlere söylüyoruz; düşüncelerden korkmak sizin ecelinize mani değildir” diye konuştu.



‘Gazeteci düşman değildir’



Washington Post CEO’su ve Yayın Yönetmeni Fred Ryan da, “Hükümet basına ABD’de bile düşmanlık besliyor. Liderler bilmeli ki gazeteciler halkın düşmanı değildir. Gazeteciler halkın hizmetçisidir” ifadelerini kullandı. BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ise, cinayetin takipçisi olduklarını belirterek, “Sonuçlanana kadar asla durmayacağız. Dünyadaki tüm otoritelerin, gazetecilerin haklarını korumaları, suç işleyenlerin karşılığını alması için buradayız. Adalet arayışında olanları selamlıyorum.”



Öte yandan ABD’nin önde gelen 19 sivil toplum kuruluşu, Kaşıkçı için ortak bildiri yayımlayarak adalet çağrısında bulundu. Bildiride, “Cemal Kaşıkçı’nın korkunç cinayetinden bir yıl sonra STK’ler çağrılarını yeniliyor ve Cemal için adalet istiyor” ifadeleri yer aldı.





Bezos konuşmanın ardından kürsüden inerek Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’e sarıldı.



‘Biz buradayız ve seninleyiz’



Amazon’un kurucusu ve Washington Post’un sahibi Jeff Bezos anma töreninde yaptığı konuşmada, Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’in güçlü bir kadın olduğunu belirterek “Bu hayal bile edilemez bir olayda, burada konsolosluğun önünde sabırla ve sevgiyle Cemal’i saatlerce bekledin. Ama o hiçbir zaman dışarı çıkmadı. Bilmelisin ki biz buradayız ve seninleyiz, sen bizim kalbimizdesin” dedi.



Afyon mermerinden anıt



Konuşmaların ardından katılımcılar, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu karşısındaki yeşil alanda üzerinde Cemal Kaşıkçı’nın ismi, doğum ve ölüm tarihinin yer aldığı mermer anıtın açılışını yaptı. 7 bin dolara malolan anıt 1 ton 250 kilogramlık yekpare Afyon mermerinden yapıldı.



‘Cemal nerede?’



Törende en son konuşan Hatice Cengiz ise şunları söyledi: “Geçen yıl bugün buradaydım. Burada bulunan herkes, Cemal’in iyi bir gazeteci, yazar, eylemci ve iyi bir arkadaş olduğunu bilir ama bana göre o bundan daha fazlasıydı. O benim en iyi arkadaşımdı, en iyi dostumdu, hayatımın aşkıydı. Ona hâlâ aşığım. O gün burada duruyordum. Adamımın konsolosluktan çıkmasını bekleyen aşık bir kızdım. Akşam yemeğine gidecektik. Şimdi kalbi kırık biri olarak buradayım ama gururluyum. O, hayatı boyunca ülkesinin insan hak ve özgürlükleri noktasında daha iyi bir yere gelmesi için mücadele etti ve her zaman bunun çağrısını yineledi. Cemal, ifade özgürlüğü ve devletin daha fazla hesap verebilirliğini isteyen öncü bir sesti. Hayatında başarılı olamadığı şey ölümünde gerçekleşiyor. Yetki sahiplerinin eylemlerinden sorumlu tutulmasını istiyorum. Onu bir ömür boyu unutmayacağım. Tek istediğim Cemal’in nerede olduğunu bilmek. Bir kez daha soruyorum. Cemal nerede?”