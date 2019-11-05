Kasım ara tatili ne zaman? Hangi tarihte?

Bu yıl ilk kez okullarda ara tatiller uygulanacak. İlk kez ara tatile çıkacak olan milyonlarca öğrenci sabırsız bir bekleyiş içerisinde... Kasım ayı nedeniyle ise "Kasım ara tatili ne zaman?" sorusu yoğun bir şekilde iletiliyor. İşte ayrıntılar...

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.