Kasım ara tatili ne zaman? İlk ara tatil ne zaman yapılacak?

2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde yer alan yüz binlerce öğrenci MEB tarafından bu yıl içerisinde ilk kez uygulanacak olan ara tatilin heyecanı içerisinde Yüz binlerce öğrenci Eylül ayından itibaren başlayan eğitim öğretim yılı içerisinde 1,5 aylık süreyi geride bıraktı. Bu yıl uygulanacak olan iki ara tatil ile öğrenciler 15 tatil ve Yaz tatilinin yanı sıra birer haftalık tatil yapma fırsatını elde edecek. Verilecek olan iki ara tatil Yaz tatili süresinden düşürülecek.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk ara tatil 18-22 Kasım tarihleri arasında verilecek. 25 Kasım'da yeniden ders başı yapacak olan öğrenciler 17 Ocak'a kadar ara vermeden ilk dönemi tamamlayacak.

Yarıyıl tatili ise 20-31 Ocak tarihlerinde olacak. 3 Şubat tarihinde ders başı yapacak olan öğrenciler 6-10 Nisan 2020'de ise ikinci ara tatilini yapacak.