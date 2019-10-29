Kasım ara tatili ne zaman? İlk ara tatile kaç gün kaldı?

2019-2020 eğitim yılında ilk kez öğrenciler ara tatile çıkacaklar. Sömestre öncesi gerçekleşecek olan ara tatil için öğrenciler heyecanlı bir bekleyişte... Tam tarih konusunda ikircik yaşayan öğrenciler sık sık "Kasım ara tatili ne zaman?" sorusunu soruyor.

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.