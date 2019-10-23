Kasım ara tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Milyonlarca öğrenci ilk kez ara tatil heyecanı yaşıyor. Sömestre tatili öncesi kasım ayında öğrenciler 1 hafta tatile çıkacak. Peki, ilk ara tatil ne zaman?

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili Kasım ayında yapılacak. 15 Kasım Cuma günü ders bitiminde tatile çıkacak olan öğrenciler 25 Kasım Pazartesi günü okula başlayacak.

İkinci bir haftalık ara tatil ise Nisan ayında olacak. İkinci ara tatil ise 3 Nisan Cuma ders bitiminde başlayacak 13 Nisan Pazartesi günü öğrenciler için ders zili çalacak.

15 TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

9 Eylül tarihinde başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat'ta başlayacak.

Okullar 19 Haziran 2020'de kapanacak.