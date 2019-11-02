Kasım ayında açıklanır mı? KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversiteli öğrenciler için büyük önem arz eden KYK burs ve kredi başvuruları bu yıl 15-21 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için bekleyişe geçen adaylar başvuruların tamamlanmasının üzerinden geçen 12. gün içerisinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI KASIM AYI'NDA AÇIKLANIR MI?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının Kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yılda 15-21 Ekim tarihleri arasında başvuruları alınan KYK burs ve kredi başvuru sonuçları 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Sonuçların yine benzer bir tarih içerisinde adaylara duyurulması bekleniyor.