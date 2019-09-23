Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu! SORGULAMA LİNKİ

Kasım 2019 Sınıflandırma Döneminde Silahaltına Alınacak Yükümlülere Ait Duyuru geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Askeralma Genel Müdürlüğü'nün yayımlandığı bu duyuru, asker adaylarının bilgilenmesini sağladı. Tüm detayların yer aldığı duyuruda askerlik yerlerinin 23 Eylül 2019 günü açıklanacağını ve e-devlet sistemi üzerinden öğrenileceği de belirtilmişti.

Bugün Kasım celbinin askerlik yerleri belli oldu ve vatani görevini tamamlamak için askerlik yerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, e - devlet sistemine akın etmeye başladı.

ASKERLİK YERİ SORULAMA

Askerlik yeriniz hakkında e-devlet'e giriş yaparak bilgi alabilirsiniz. e-devlet sistemine giriş şifreniz yoksa, PTT şubelerinden kimliğiniz ile şifre edinebilir, askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz.

ASKERLİK YERİNİZİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MSB'DEN AÇIKLAMA

1. Ekim, Kasım ve Aralık 2019 celp ve sevk dönemleri sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır.

2. Ekim 2019 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacaklar sevk evrakını; 23 Eylül - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden, 23 Eylül - 01 Ekim 2019 tarihleri arasında askerlik şubelerinden,

3. Kasım 2019 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacaklar sevk evrakını; 15 Ekim - 31 Ekim 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden, 15 Ekim - 01 Kasım 2019 tarihleri arasında askerlik şubelerinden,

4. Aralık 2019 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacaklar sevk evrakını; 15 Kasım - 01 Aralık 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden,15 Kasım - 02 Aralık 2019 tarihleri arasında askerlik şubelerinden alabileceklerdir.

Yedek Subay Sınıflandırma Sonuçlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Yedek Astsubay Sınıflandırma Sonuçlarına Ulaşmak İçin Tıklayız.

Er Sınıflandırma Sonuçlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.