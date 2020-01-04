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04.01.2020 - 17:47 | | DHA

Kasım Süleymani İstanbul'da anıldı

Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden Kasım Süleymani, İstanbul'da düzenlenen programda anıldı.

Kasım Süleymani İstanbul'da anıldı

Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, İstanbul İran Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen programla anıldı.

Fatih'te bulunan başkonsolosluk binası içinde düzenlenen programa İran İstanbul Başkonsolosu Cevad Mabudi Far, kültür ataşeleri ve İstanbul'da yaşayan İranlılar katıldı.

Kasım Süleymani İstanbulda anıldı

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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