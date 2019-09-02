02.09.2019 - 16:08| DHA
Son dakika | Kaş'ta korkutan yangın! Ekipler sevk edildi
Antalya’nın Kaş ilçesinde, orman yangını başladı.
Kaş ilçesi Lengüme Mahallesi Şifalısu mevkiinde saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına, 7 helikopter, 15 arazöz ve çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor. Yoğun duman nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü belirtildi. Bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri de sevk edildi.
Balıkçılar çürümüş erkek cesedi buldu!Bursa Mudanya ilçesinde kıyının 3-4 mil açıklarında suyun üzerinde erkek cesedi olduğunu fark eden balıkçıların ihbarı üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, su yüzeyinde bulunan cesedi sudan çıkarttı. Yüksek derecede bozulmalar nedeniyle cesedin 83 gün önce Gemlik'ten yüzmek için atladıktan sonra bulunamayan Serdar Sincan'a ait olduğu üzerinde duruluyor. Aynı olayda muhasebeci mali müşavir Yaman Şipka 12 saat sonra denizde sağ kurtarılırken, Serdar Sincan’ın eşi Natalie Sincan’ın cansız bedenine ise 20 saat sonra ulaşılmıştı.