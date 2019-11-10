MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriKastamonu’da 3 ev kül oldu! 1 kişi öldü
10.11.2019 - 16:11 | | DHA

Kastamonu’da 3 ev kül oldu! 1 kişi öldü

Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Gökomuz köyünde Tahir Sakızcı (89), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Yangında, toplam 3 ev kullanılmaz hale geldi.

Kastamonu’da 3 ev kül oldu! 1 kişi öldü

Yangın, sabah saatlerinde Tahir Sakızcı'nın yalnız yaşadığı evinde meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek, bitişikteki iki eve daha sıçradı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken 3 ev de kullanılmaz hale geldi.

Jandarma ve itfaiye ekiplerinin enkazda yaptığı araştırmada Tahir Sakızcı'nın cesedine ulaşıldı. Ceset, yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

Otomobil 5 metre yükseklikten binanın bahçesine düştüTuzla’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 5 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü. Binada oturan vatandaşlar büyük panik yaşarken, araçta sıkışan 2 kişi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Evinde kalaşnikof bulunan kişi tutuklandı!

Evinde kalaşnikof bulunan kişi tutuklandı!

Tuzla'da otomobil 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü

Tuzla'da otomobil 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü

Otomobil kaldırımda bulunan yayalar çarptı!

Otomobil kaldırımda bulunan yayalar çarptı!

TÜYAP Kitap Fuarı’nda son gün kalabalığı

TÜYAP Kitap Fuarı’nda son gün kalabalığı

Sıradaki Haber