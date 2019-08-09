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09.08.2019 - 10:26| AA

Kastamonu'da kaza! Yaralılar var

Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Uluslararası D-100 kara yolunun Samsun-İstanbul yönünde yaklaşık 8  kilometre araç kuyruğu oluştu.

Kastamonu'da kaza! Yaralılar var
Kastamonu'da kaza! Yaralılar var
Kastamonu'da kaza! Yaralılar var
Kastamonu'da kaza! Yaralılar var
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Kaza, Sefa Cansız (22) yönetimindeki 34 AIU 25 plakalı otomobil, Uluslararası D-100 kara yolu Ortalıca köyü mevkisinde önünde seyreden Caner Dinç (26) idaresindeki 04 D 6350 plakalı TIR'a çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Mustafa Emir (2), Cemre Yağmur (7), Songül Şahin (27), Nurgül Cansız (22) ve Ali Şahin (30)  yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tosya Devlet  Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan, Nurgül Cansız  ve Ali Şahin burada yapılan müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle, Uluslararası D-100 kara yolunun Samsun-İstanbul  yönü  ulaşıma kapandı. Bayram nedeniyle yoğun trafiğin yaşandığı yolda yaklaşık 8  kilometre araç kuyruğu oluştu.

Tosya Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik Denetleme İstasyonu  Amirliği ekipleri tarafından temizlenen yol ulaşıma açıldı.

 

 

 

 

 

 

 

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